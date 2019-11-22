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حوادث

نساء مصر للمسئولين: لا تتركونا فريسة لتفسيرات النص القانونى

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:47 م
جريدة الدستور
مريم جبل
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وجهت نساء وأمهات مصر الشكر عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لكل من دعم مطالبهن المشروعة، بشأن حقوقهن وأبنائهن.

وتواصل سيدات مصر مناشدة كل الجهات المعنية بالدولة، وأبرزها المجلس القومي للمرأة بعدم إتاحة المجال للتفسيرات المختلفة للنص القانوني في حالة عدم تحديد قيمة المؤخر أو النفقة، مما يؤدي إلى إهدار حقوق المطلقة والحاضنة.

وأشرن إلى ضرورة تكاتف جهود كل الجمعيات والمنظمات المحلية المعنية بحقوق المرأة لاستخدام كل الطرق المشروعة لطرق أبواب المسئولين التنفيذيين بالدولة للنظر بعين الرحمة لمستقبل أطفالهن وعدم تركهن فريسة لاختلاف تفسير النصوص القانونية المعنية بحقوق الرؤية.

طالبن بالحقوق المالية الضائعة لهن بسبب القضايا المتبادلة مع الأزواج بمحاكم الأسرة واقترحن النص على حصول الزوجة على النفقة قبل أي حقوق مالية أخرى للغير لدى الزوج خاصة في حالة إعساره.

كما طالبن بتنظيم دورات وندوات بالتنسيق مع أعضاء المجلس القومي للمرأة لاستعراض أهمية إفراد نصوص محدودة تتعلق بصرف نفقة الزواج قبل تحصيل أى ديون أخرى من الزوج نظرا لاعتماد غالبية النساء على النفقة في تصريف شئونهن والإنفاق على أسرهن وأطفالهن، مؤكدات أن هذا يسمح بالحفاظ على مستقبل الأطفال وحمايتهم من العوز والضياع.

وأشارت العديد من السيدات من خلال حساباتهن الشخصية بمواقع التواصل بشبكة المعلومات الدولية لضرورة النص على أن حق الزوج في المطالبة باستمرار الزواج يسقط بامتناعه عن الإنفاق على زوجته وأسرته ويمنح الزوجة حق الطلاق مباشرة للحيلولة دون استفادة بعض الأزواج من طول مدة التقاضي بدعاوى الطلاق لإذلال المرأة.

وأبدين تحفظهن على أى مساس بحق الزوجة في طلب تفريقها عن زوجها "الخلع"، مؤكدين على الحق في الخلع لا مجال لطرحه لدائرة الجدل والنقاش عقب سنوات من تطبيقه.

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