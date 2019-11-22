10.2 مليار دولار استثمارات متبادلة بين مصر وإفريقيا (فيديو)

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد العلاقات المصرية الإفريقية، حيث تعتمد القاهرة على استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية من 2018 حتى 2020، كما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في أفريقيا نحو 10.2 مليار دولار حتى عام 2018.



وأشار الفيديو، إلى توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال منتدى إفريقيا 2018، والتي جاءت لتؤكد تحفيز وتيسير عمل الشركات الإفريقية في مصر، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري.



وتضمنت التوصيات، زيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة، ونظم المتابعة والتقييم، إضافة إلى إنشاء صندوق للاسثتمار في البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة.