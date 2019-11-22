السلام الديمقراطي حول التحالف مع أحزاب دينية: تحمل عداء لمصر

قال المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، إن الحزب لم يبدأ حتى الآن في التفاوض مع أي من الأحزاب السياسية بشأن الانضمام إلى تحالفات سياسية من شأنها التنسيق حول آليات خوض الانتخابات البرلمانية القادمة.



وأضاف الفضالي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيجتمع بالهيئة البرلمانية للحزب خلال الفترة المقبلة لوضع خطة العمل للمرحلة القادمة ولمعرفة رأي الهيئة البرلمانية والهيئة العليا للحزب حول الانضمام إلى التحالف الليبرالي الذي دعا له المستشار بهاء الدين أبوشقة، أو أي من التحالفات الأخرى، مؤكدًا رفضه التام إشراك أي من الأحزاب الدينية في تلك التحالفات.



وشدد الفضالي قائلًا: "هناك إجماع كبير بين كل الأحزاب السياسية في مصر بعدم التحالف مع أي من التيارات السياسية الدينية أو الأحزاب الدينية، خاصة بعدما أثبتت تلك التيارات عداءها الواضح والصريح للدولة المصرية".