الجمعة 22 نوفمبر 2019 الموافق 25 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

السلام الديمقراطي حول التحالف مع أحزاب دينية: تحمل عداء لمصر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:31 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
طباعة
قال المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، إن الحزب لم يبدأ حتى الآن في التفاوض مع أي من الأحزاب السياسية بشأن الانضمام إلى تحالفات سياسية من شأنها التنسيق حول آليات خوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأضاف الفضالي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيجتمع بالهيئة البرلمانية للحزب خلال الفترة المقبلة لوضع خطة العمل للمرحلة القادمة ولمعرفة رأي الهيئة البرلمانية والهيئة العليا للحزب حول الانضمام إلى التحالف الليبرالي الذي دعا له المستشار بهاء الدين أبوشقة، أو أي من التحالفات الأخرى، مؤكدًا رفضه التام إشراك أي من الأحزاب الدينية في تلك التحالفات.

وشدد الفضالي قائلًا: "هناك إجماع كبير بين كل الأحزاب السياسية في مصر بعدم التحالف مع أي من التيارات السياسية الدينية أو الأحزاب الدينية، خاصة بعدما أثبتت تلك التيارات عداءها الواضح والصريح للدولة المصرية".

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"الطالبة النينجا".. ضربت خاطفها وعادت لأسرتها

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تنفي شائعة بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة

منذ يوم

بالأسماء.. "البترول" تصدر حركة تنقلات جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

موسكو: ليس لدينا معلومات موثوقة حول تصفية البغدادي

الصور

image description

صور جنازة شقيقة فيفي عبده

image description

بالصور.. نجوم الفن فى عرض الفيلم التونسى "بيك نعيش"

image description

جامعة أسيوط تؤكد أهمية مشاركة المؤسسات التعليمية في إعداد النش

image description

فحص ١٨٢٤ طفل بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية

image description

جولة مفاجئة لرئيس مركز ساحل سليم على قطاعات أسيوط الخدمية

الأكثر قراءة

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

جدل حول "الإعلام".. بكري يكشف معلومات عن التعديل الوزاري

"الطالبة النينجا".. ضربت خاطفها وعادت لأسرتها

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة خطفت منك التريند"

أيام زمان

اقتربت من الموت في إحداها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

قصة مقال أدى لاتهام فيروز بخيانة زوجها.. «لم تنكر علاقتها بأنسى»

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة شاهين لحمدي أحمد

ads

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

الصحة

عقار جديد يخفف آلام الصداع النصفي

أسباب آلام الظهر المستمر

دراسة: التهاب المفاصل يصيبك بأمراض خطيرة

مضغ "اللبان" بعد الطعام يمنع تسوس الأسنان

الرئيس نيوز

الدولار يفقد 3 قروش

من "الرئيس نيوز" إلى "الأخبار اللبنانية": "مفيش على راسنا بطحة"

سفير ألمانيا لدى أنقرة: اعتقال تركيا محامي السفارة أمر غير مفهوم

تحذيرات من طقس السبت.. "شديد البرودة.. وصقيع في بعض المحافظات"

منوعات

العثور على سفينة مدفونة ترجع لعصر الفايكنج غربي النرويج

موعد النهائي الأوليمبي بين مصر وكوت ديفوار

بعد أزمته الأخيرة.. انخفاض كبير بقيمة جاريث بيل التسويقية

نصائح لعدم تأثير الهاتف على نومك سلبيًا

كشكول

"عبدالغفار" يعقد اجتماعات مع كبار مسئولي عدد من الجامعات البريطانية

6 طرق للتعامل مع مرض السكري عند الطفل

برلماني: إطلاق "طيبة 1" خطوة تدخل مصر عصر التفوق العلمي

أزهر الإسكندرية يجتمع بحملة الماجستير والدكتوراه

إسلام سياسي

الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على امرأة مسلمة بأستراليا:عنصرية بغيضة تجاه الإسلام

حقوقي يمني يهاجم توكل كرمان بسبب موقفها من إيران

جولة داخل سجن يضم عناصر داعش في سوريا - فيديو

باحث سعودي يهاجم الإخوان بعد حربهم على المملكة

مقالات الرأي
ماجد حبته
طالبان أخطر من داعش.. طبعًا
د. محمد عفيفي
العروبة.. مفهوم ثقافى أم نظام إقليمى؟
مدحت بشاى
الحالة الدينية فى العناوين الصحفية
محمد أبو حامد
إذن.. ما التجديد الدينى الذى نريده؟
المزيد

الثقافة

"دار ليفانت" تصدر ديوان "على جسد أنثى عارية"

الاحتفال بأعياد الطفولة بقصر ثقافة الإسماعيلية

"تنمية القيم الإيجابية فى المجتمع" ببيت ثقافة طوخ

ختام فعاليات مؤتمر اليوم الواحد الأدبي بثقافة القليوبية

صفحتنا ع الفيس بوك