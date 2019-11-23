بعيدًا عن أمراضه.. 6 فوائد صحية لبرد الشتاء

يبحث العديد من الأشخاص عن طرق الوقاية من أمراض الشتاء دون الالتفات لفوائد صقيع الشتاء اللازمة لجسم الإنسان، وبالتزامن مع دخول فصل الشتاء يبحث البعض عن الأماكن الدافئة والمشروبات الساخنة دون وعي منه عن فوائد برودة الشتاء، لذلك يمكنك التعرف على النتائج الصحية للشتاء من خلال هذا التقرير بحسب موقع "healthline".



1- جودة النوم

فالطقس البارد يحسن من جودة النوم، ويعيد النشاط، ويساعد في اتباع إيقاع منتظم لليوم، حيث أثبتت الدراسات أن أي تغيرات تطرأ على إيقاع الجسم المنتظم قد تؤثر بشكل سلبي على جودة النوم، الأمر الذي يؤدي أحيانًا إلى مشاكل صحية، فقد وجدت البحوث العلمية أن عدم الحصول على قسط كافي من النوم قد يتسبب في زيادة فرصة الإصابة بأمراض الكلي والسكري.



2- تفادي مرض الالتهاب

الأجواء الباردة تقلل من فرص حدوث الاصابة بالالتهابات، ومن هنا أتت فكرة وضع الكمادات الباردة ومكعبات الثلج بعد الإصابة.



3- خسارة الوزن

الشتاء يساعد على خسارة الوزن بسبب القشعريرة التي يشعر بها الشخص في الأجواء الباردة التي تعمل على حرق الدهون الزائدة بحسب الدراسات، حيث أنها تحفز إنتاج هرمون الإيريسين، وهو هرمون يعمل على حرق الدهون.



4- تقسيم الدهون

تنقسم الدهون بالجسم إلى بيضاء وبنية، فالبيضاء النوع السيء من الدهون التي تتراكم في الجسم لتسبب السمنة، أما البني فهي الدهون الجيدة، والتي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، فإذا كنت تخاف من الشهية المفتوحة طوال فترة الشتاء وأنت تريد خسارة وزنك لا تقلق فالجو البارد قد يعزز من قابلية خسارة الدهون.



الجدير بالذكر، أن العلماء قد بحثوا عن طرق تعمل على تحويل الدهون البيضاء إلى بنية، الأمر الذي أظهرت الدراسات الحديثة من خلاله أن تدني درجات الحرارة يلعب دورًا فيه، فإذا تعرض الجسم لبرد قابل للتحمل أي لم تصاحبه ارتعاشة، فإن هذا يساعد على تحويل الدهون البيضاء إلى بنية.



5- فتح الشهية

أما عن من يريد أن يكتسب وزن ففصل الشتاء يعتبر عامل مساعد في هذا لكونه يزيد من فتح الشهية، الأمر الذي أستدعى بعض الباحثين لإصدار مجموعة من الدراسات في هذا الخصوص، منها الدراسة التي أجراها بعض العلماء على حيوانات، وجد أن استهلاك الحيوانات للطعام كان أقل بشكل ملحوظ في درجات الحرارة المرتفعة، بينما ارتفعت شهيتها في الطقس البارد بشكل كبير.



أجريت دراسة نشرت نتائجها في المجلة الأوروبية للتغذية المرضى (The European Journal of Clinical Nutrition)، ثبت من خلالها أن الشهية للطعام تزداد في فصل الشتاء خاصة بمجرد انخفاض درجات الحرارة، بجانب أن التمارين الرياضية في فصل الشتاء عامل مساعد في الشعور بالجوع بشكل أكبر.



6- التواصل الاجتماعي

قام باحثون الباحثون في جامعة نيوكاسل في بريطانيا بعمل دراسة أثبتت أن فصل الشتاء يساعد في التواصل بين الأفراد لجلوس البعض بالمنزل لفترات طويلة.