الجمعة 22 نوفمبر 2019 الموافق 25 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3.8 مليون لاجئ ونازح بحاجة لدعم إضافى

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:28 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
قال المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين بابار بالوش، إن 3.8 مليون لاجئ سوري وعراقي إضافة إلى نازحين داخليًا ولاجئين من جنسيات أخرى هم بحاجة إلى دعم إضافي هذا الشتاء في كل من سوريا والعراق ولبنان والأردن.

وأشار بالوش - في مؤتمر صحفي بجنيف، اليوم الجمعة - إلى أن الاستعدادات المستمرة لمساعدة هؤلاء بدأت في سبتمبر، وستستمر طيلة فصل الشتاء وحتى مارس من العام المقبل.

ولفت إلى أن هذه الاستعدادات تشمل شحنات مواد الإغاثة الشتوية الأساسية، في الوقت الذي يجري فيه إصلاح ملاجئ اللاجئين وتحسينها لجعلها مقاومة للعوامل الجوية، كما يتم أيضا تزويد أسر اللاجئين الضعيفة بالمساعدة النقدية الموسمية؛ لتلبية احتياجاتهم الإضافية خلال أشهر الشتاء الباردة.

وذكر أنه تم الوصول بالمساعدات الشتوية إلى 364 ألف لاجئ ومشرد داخليا في العراق وسوريا، في حين لا يزال تحديد المستفيدين من المساعدات لفصل الشتاء مستمرًا.

وأفاد بأن المنظمة الدولية تهدف إلى الوصول لحوالي 1.6 مليون نازح في جميع أنحاء سوريا، حيث تمنح المساعدة الأولوية للأشخاص النازحين داخليا والعائدين، والأسر النازحة حديثا، والأشخاص الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، وفي الملاجئ دون المستوى، والعائدين الطوعيين، وكذلك الأشخاص في المواقع التي أمكن الوصول إليها حديثا، والذين لم يتلقوا المساعدة في الماضي.

وبالنسبة للعراق، قال المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين: إن المفوضية تهدف إلى الوصول لحوالي 660 ألف نازح، بينهم 157 ألفا و700 لاجئ سوري و16 ألف لاجئ من جنسيات أخرى، في الوقت الذي تهدف فيه المنظمة للوصول إلى 860 ألف لاجئ سوري في لبنان، و9 آلاف لاجئ عراقي، حيث يعيش نحو 73% من أسر اللاجئين السوريين تحت خط الفقر البالغ 3.84 دولار للفرد في اليوم، وغير القادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة، مثل الغذاء والصحة والمأوى.

بالنسبة للأردن، قال المتحدث إن المفوضية تهدف للوصول إلى أكثر من 310 آلاف لاجئ سوري في المخيمات والمناطق الحضرية خلال فصل الشتاء، وذلك في مخيمين كبيرين، هما (الزعتري والأزرق)، وذلك بمساعدات نقدية في فصل الشتاء من مرة واحدة.

وأشار بابار بالوش إلى تقديم مساعدة نقدية موسمية لأكثر من 87 ألف لاجئ سوري، و3934 لاجئا عراقيا، وذلك بدءًا من شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح أن المنظمة تلقت من إجمالي التمويل المطلوب لعملياتها للنازحين في سوريا، واللاجئين السوريين في الخارج لعام 2019، مليارين و180 مليون دولار بنسبة 43% فقط.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة: لا صحة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأدوية

منذ حوالي 6 ساعات

"أقسم بالله مش 86".. آيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها

منذ حوالي 14 ساعة

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

منذ ساعتين

استخراج أكبر حصوة في العالم من مريض بقنا (صور)

الصور

image description

صور جنازة شقيقة فيفي عبده

image description

بالصور.. نجوم الفن فى عرض الفيلم التونسى "بيك نعيش"

image description

جامعة أسيوط تؤكد أهمية مشاركة المؤسسات التعليمية في إعداد النش

image description

فحص ١٨٢٤ طفل بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية

image description

جولة مفاجئة لرئيس مركز ساحل سليم على قطاعات أسيوط الخدمية

الأكثر قراءة

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

جدل حول "الإعلام".. بكري يكشف معلومات عن التعديل الوزاري

"الطالبة النينجا".. ضربت خاطفها وعادت لأسرتها

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة خطفت منك التريند"

أيام زمان

اقتربت من الموت في إحداها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

قصة مقال أدى لاتهام فيروز بخيانة زوجها.. «لم تنكر علاقتها بأنسى»

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة شاهين لحمدي أحمد

ads

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

الصحة

عقار جديد يخفف آلام الصداع النصفي

أسباب آلام الظهر المستمر

دراسة: التهاب المفاصل يصيبك بأمراض خطيرة

مضغ "اللبان" بعد الطعام يمنع تسوس الأسنان

الرئيس نيوز

الدولار يفقد 3 قروش

من "الرئيس نيوز" إلى "الأخبار اللبنانية": "مفيش على راسنا بطحة"

سفير ألمانيا لدى أنقرة: اعتقال تركيا محامي السفارة أمر غير مفهوم

تحذيرات من طقس السبت.. "شديد البرودة.. وصقيع في بعض المحافظات"

منوعات

العثور على سفينة مدفونة ترجع لعصر الفايكنج غربي النرويج

موعد النهائي الأوليمبي بين مصر وكوت ديفوار

بعد أزمته الأخيرة.. انخفاض كبير بقيمة جاريث بيل التسويقية

نصائح لعدم تأثير الهاتف على نومك سلبيًا

كشكول

"عبدالغفار" يعقد اجتماعات مع كبار مسئولي عدد من الجامعات البريطانية

6 طرق للتعامل مع مرض السكري عند الطفل

برلماني: إطلاق "طيبة 1" خطوة تدخل مصر عصر التفوق العلمي

أزهر الإسكندرية يجتمع بحملة الماجستير والدكتوراه

إسلام سياسي

الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على امرأة مسلمة بأستراليا:عنصرية بغيضة تجاه الإسلام

حقوقي يمني يهاجم توكل كرمان بسبب موقفها من إيران

جولة داخل سجن يضم عناصر داعش في سوريا - فيديو

باحث سعودي يهاجم الإخوان بعد حربهم على المملكة

مقالات الرأي
ماجد حبته
طالبان أخطر من داعش.. طبعًا
د. محمد عفيفي
العروبة.. مفهوم ثقافى أم نظام إقليمى؟
مدحت بشاى
الحالة الدينية فى العناوين الصحفية
محمد أبو حامد
إذن.. ما التجديد الدينى الذى نريده؟
المزيد

الثقافة

"دار ليفانت" تصدر ديوان "على جسد أنثى عارية"

الاحتفال بأعياد الطفولة بقصر ثقافة الإسماعيلية

"تنمية القيم الإيجابية فى المجتمع" ببيت ثقافة طوخ

ختام فعاليات مؤتمر اليوم الواحد الأدبي بثقافة القليوبية

صفحتنا ع الفيس بوك