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عالم

مهووسون جنسيًا.. سجل قضايا سفراء قطر "فاضح"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:24 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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لم تقتصر جرائم قطر فقط على دعم الإرهاب والإرهابيين فى الدول العربية والغربية على حد سواء، لكن امتدت جرائمها إلى جرائم الشرف والفضائح الجنسية فى سفاراتها بالدول الغربية.

ففى عام 2016 طردت السفارة القطرية فى باريس موظفة فرنسية تعمل كمساعدة للسفير القطرى فى فرنسا، عقب رفضها الخضوع للابتزاز الجنسي من قبل سكرتير البعثة الدبلوماسية القطرية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما رفضت الموظفة الفرنسية تريزا البالغة من العمر 28 عاما حينها ممارسة الجنس مع المسئول القطرى، وفقا لصحيفة لوباريزيان الفرنسية.

وقضت محكمة العمل الفرنسية بتغريم السفارة حينها نحو 100 ألف يورو، وأكد محامي ضحية الدبلوماسي القطري قولجورج ليفي، أن الغرامة ستدفع حتى لو طعنت قطر في الحكم لثبوت أدلة التحرش والفصل التعسفي.

وبدأت تريزا العمل بالسفارة منذ سبتمبر 2014، لإجادتها 5 لغات مختلفة، بجانب حصولها على درجة الماجستير من جامعة السوربون في العلوم السياسية.

ولجأت الموظفة الفرنسية للقضاء عقب فصلها بشكل تعسفي فى 2016 بعد رفضها للتحرش، بعدما شجعتها حملة أطلقت فى فرنسا على مواقع التواصل الاجتماعى تحت شعار "اكشفي خنزيرك" BalanceTonPorc، لكل من له سابقة أو واقعة تحرش أو اعتداء جنسي لاتخاذ موقف قانوني لردع المتحرشين.

واستخدم دفاع الموظفة العديد من الرسائل النصية التي وصلت إليها على هاتفها المحمول والرسائل الإلكترونية التي وجهها لها سكرتير السفارة، بما فيها الرسائل الفاضحة، قبل يوم واحد من إبلاغها بقرار إنهاء خدماتها، ولذلك أصدرت المحكمة حكمها بالغرامة وتعويض المدعية.

وعقب الحكم، كشفت تريزا عن واقعة اخرى تعرضت لها داخل السفارة القطرية حين حاول دبلوماسي آخر لم تذكر اسمه التعدي عليها جنسيا أيضا، وحاول تقبيلها عنوة.

الواقعة الثانية فى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا مدينة هيوستن الأمريكية، حينما اتهمت سيدة جزائرية القنصل العام القطرى بالمدينة بالاعتداء عليها جنسيا، ومحاولة إجبارها على إقامة علاقة جنسية معه.

وأفاد موقع "law360" الأمريكي المتخصص في الشأن القضائي، عن غانية براكشي بأنها رفعت دعوى قضائية ضد القنصلية العامة لدولة قطر في المحكمة الفيدرالية في هيوستن، تكساس، متهمة القنصل القطري محمد بن أحمد الحميد، شخصيا بمحاولة إجبارها على إقامة علاقة جنسية معها.

وأشارت براكشى إلى أنها بدأت العمل في قنصلية قطر بهيوستن في العام 2010 كمترجمة وسكرتيرة.

الواقعة الثالثة والتي تداولتها المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة، وكشفتها صحيفة "تايمز" البريطانية، بأن مساعدة شخصية في سفارة قطر في لندن، تدعى ديان كينغسون بالغة من العمر 58 عاما، أبلغت المحكمة كيف حاول السفير فهد المشيري الضغط عليها مرارا من أجل ممارسة الجنس معا، قبل عام 2014.

وبعدما فشل السفير القطرى فى إقناعها بممارسة الجنس معها، حاول ممارسة الجنس مع نجلتها البالغة من العمر حينها 19 عاما، وفقا لتصريحات الأم.

ولم يكتف السفير القطرى بفعل هذه الجرائم فقط لكن طلب منها تنظيم حفلات جنس جماعية والسفر معه إلى كوبا لقضاء إجازة.

وحينها حاولت كينغسون الانتحار بعدما حاول السفير إجبارها على ممارسة الجنس معها وتنظيم حفلات رذيلة جماعية.

من جانبها، أعلنت محكمة العمل في لندن أن الدبلوماسيين القطريين اعتبروا كينغسون مستعدة لممارسة الجنس مع الموظفين الذكور في السفارة، لكونها سيدة غير مسلمة.

وأضافت المحكمة أن السفير وحاشيته نظموا حملة شرسة وحاقدة على الموظفة وصلت إلى طردها من العمل.

وعقب قرار طردها من السفارة، منحت المحكمة كينغسون تعويضا قدره نصف مليون دولار.
يذكر أن الموظفة البريطانية من أكتون غرب لندن، لكنها نشأت وتلقت تعليمها في جامعة عدن اليمنية.

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