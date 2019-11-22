سر رحلة المومياوات في الحياة وبعد الموت

نشر الموقع الرسمي لجامعة كاليفورنيا، تقرير بحثي جديد يلقي الضوء على أسرار المومياوات المصرية.



وقال الموقع إن تجارب مختبر لورنس بيركيلي القومي التابع لوزارة الطاقة (بيركلي لاب) تلقي الضوء على التربة المصرية وعينات العظام المحنطة القديمة التي يمكن أن توفر فهمًا أكثر ثراءً للحياة اليومية والظروف البيئية منذ آلاف السنين.



في جهد بحثي استمر لمدة شهرين وانتهى في أواخر أغسطس، قام باحثان من جامعة القاهرة في مصر بإحضار 32 عينة من العظام وعينتين من التربة للدراسة باستخدام تقنيات الأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء المستندة إلى مصدر الضوء المتقدم في بيركلي لاب (ALS)، حيث تنتج ALS أطوال موجات مختلفة من الضوء الساطع التي يمكن استخدامها لاستكشاف الكيمياء المجهرية وهيكلها وغيرها من خصائص العينات.



وتابع أن العينات مثلت أربع سلالات وموقعين للدفن، واستغرقت عملية المسح الفردي للقطاعات العرضية للعظام، والتي يتراوح حجمها من 3 إلى 5 سنتيمترات سمكها حوالي نصف ملليمتر، ساعتين إلى 6 ساعات لإكمالها وقدمت خريطة تفصيلية ثنائية الأبعاد توضح كيف تم تنظيم الكولاجين داخل عظم.



وأضاف أن الهدف من هذه الدراسات هو التعرف على رحلة المومياء في الحياة وبعد الموت، وقد تبين أن الكولاجين في العظام غير مرتب كما هو الحال الطبيعي.



وأشار إلى أن ما يتعلمه الفريق حول التراث الثقافي والحفاظ على العينات من خلال تجاربه يمكن أن يفيد مجموعات المتحف المصري الكبير، والذي من المتوقع افتتاحه عام 2020.