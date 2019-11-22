شريف عرفة: مهرجان القاهرة مهم وفخر لي تكريمي باسم فاتن حمامة

أعرب المخرج شريف عرفة عن سعادته الشديدة بتكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرًا إلى أنه يعتبره من أهم المهرجانات على مستوى العالم.



وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية، أنه فخر كبير له أن يكرم باسم الفنانة الراحلة فاتن حمام، مشيرًا إلى أنه كان يسعد كثيرًا بإشادتها بأي عمل فني له مردفًا: "تكريمي باسم فاتن حمامة دي حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي وفخر عظيم".



ويقام المؤتمر بحضور رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي، وعدد من النجوم الذين شاركوا في أفلامه، ويديره الناقد السينمائي طارق الشناوي، الذي أعد كتابًا بعنوان "شريف عرفة.. المايسترو"، يصدره المهرجان بالتوازي مع إقامة المؤتمر، ويقول خلاله "الشناوي" في وصف "عرفة": "ولد ليكون سينمائيًا، حياته تبدو وكأنها شريط سينمائي، ينطبق عليه ما قاله يوسف بك وهبى عندما اقتبسها من وليم شكسبير (وما الدنيا إلا مسرح كبير)، سنجد السينما هى الدنيا والدنيا هي السينما بالنسبة لشريف عرفة، ولو تتبعت تفاصيل حياته ستجد أمامك كائنا يتنفس فقط أوكسجين السينما، بحكم التاريخ والجغرافيا، ليست فقط السينما هي عالمه الأسير بل هي عالمه الوحيد".