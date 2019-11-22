محمد حفظى عن شريف عرفة: "فخور بتكريمه وأتمنى التعاون معه"

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للمخرج شريف عرفة المقام في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.



وقدم المؤتمر رئيس المهرجان محمد حفظي، والذي أعرب عن سعادته الشديدة بتكريم المخرج شريف عرفة، لافتا إلى أنه فخور بتكريم مخرج بقيمته في عصر رئاسته للمهرجان، متمنيًا أن يتعاون معه كمنتج.



ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي ضمن برنامج تكريم المخرج شريف عرفة، عددًا من أبرز أفلامه هي، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، "سمع هس"، "اللعب مع الكبار"، كما يعرض فيلمه الأخير "الممر" في قسم بانوراما السينما المصرية.