"دار ليفانت" تصدر ديوان "على جسد أنثى عارية"

"على جسد أنثى عارية"، الإصدار الرابع للشاعر والناقد أحمد فرح عن دار "ليفانت" للدراسات الثقافية والنشر، يمثل وقفات عند معان الجمال المجرد، موغلا في بلاغه الاستاطيقي من خلال عتبات أولية لقراءة عشرات القصائد النثرية والحداثية والكلاسيكية في مسارات تتعدد، من التأويلي للمجازي.



أحمد فرح يهتم بالبني السردية في البناء الكتابي والتراكمي في الرواية والشعر ومسارات وصنوف مفهوم القصة القصيرة، بالإضافة لتناوله هذه العوالم بطرح ومفردات شعرية تحيل المتن الإبداعي إلى أطر ومساحات وصور من الكشف بالتنقيب عما وراء الكتابة السردية في مساراتها الثلاثة، شعرية وقصصية وروائية.



يعد ممن اسهموا في بروز أكثر من وسيط في دوافع الكتابة المجردة كالصورة وتفتيتها، في البورترية والسينما والفوتوغرافيا ودوافع تراكم المخيلة والواقع بما يخص النفسي مع الذاتي والوجودي باهتمام غير مألوف بالحسي.



يقع الديوان في 160 صفحة من القطع المتوسط وأصدرته دار نشر "ليفانت" بالإسكندرية.



الشاعر صدر له من قبل كتاب (البنية السردية في النص العجائبي: دراسة في القص العربي) عام 2016، كتاب (مستويات السرد وأشكاله في روايات محمد جبريل) عام 2018.. وكتابان عن مؤسسة حورس الدولية للنشر، وديوان (الفائض من جحر ابن آوى) عام 2018 عن هيئة الكتاب.

