تشييع جثمان شقيقة فيفي عبده بحضور نقيب الممثلين (صور)

حرص الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة القديرة رجاء الجداوى، على المشاركة في تشييع جثمان الحاجة "سعاد" شقيقة الفنانة فيفى عبده، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسرة والأقارب.



وانهارت الفنانة فيفي عبده، عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة على شقيقتها وأثناء ذهابها إلى المقابر لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، ومن المقرر أن يكون العزاء في المقابر بعد صلاة الجنازة فقط، نظرًا لوصية شقيقتها الراحلة، والتى أوصت بعدم إقامة مراسم عزاء لها.



وكانت الحاجة سعاد قد رحلت عن دنيانا في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.