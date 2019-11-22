"مستقبل وطن" بالغربية يكرم فريق المحافظة الفائز بدورى الحزب

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الغربية، احتفالية لتكريم الفريق الفائز بدوري مستقبل وطن في نسخته الثانية، بمركز قطور، وذلك بعد حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، بمشاركة أهالي القرية ونواب المركز.



وحضر الاحتفالية، عدد كبير من الشخصيات العامة ونواب مجلس البرلمان عن دائرة قطور وعدد كبير من أبناء قرية دماط وقطور، وكان في مقدمة الحضور، النائب خالد مصباح، واللواء الدكتور محمد المجبر، رئيس مجلس ومدينة قطور، والنائب حمادة القسط، والنائب فؤاد حسب الله، والسيد العزب أمين الحزب بمركز قطور، وأيمن عشوش، أمين الوحدة الحزبية بقرية دماط، وعدد كبير من هيئة المكتب.



وخلال الحفل تم تكريم الفريق بعدد من الهدايا تقديرا على جهودهم الكبيرة خلال المشوار والتأكيد من جانب اللاعبين على بذل كل الجهد لرفع اسم مركز قطور في كل المسابقات.



يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للمواطنين والشباب، للتخفيف عنهم، سواء كانت أنشطة اجتماعية، أو ثقافية، أو رياضية، أو خدمية، والتركيز على فئة الشباب باعتبارهم العمود الفقري للمجتمع، والرياضة هي حائط الصد ضد التطرف الفكري والديني لأنها تشجع روح المنافسة الشريف.