إزالة 39 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في الشرقية

أعلنت محافظة الشرقية، أنه تمت إزالة 39 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 25 ألفا و129 مترا بمركزي فاقوس وأبوحماد، في إطار تنفيذ الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، واستعادة حق الشعب، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.



وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ قرارات إزالة 28 حالة تعد بمساحة 15.5 ألف متر مربع، بمركز فاقوس، كما تم تنفيذ إزالة 11 حالة تعد بمساحة 23 ألفا و624 متر مربع، بمركز أبو حماد عبارة عن مبان مقامة بالمخالفة للقانون على أراضي أملاك دولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أكد المحافظ على ضرورة تعاون جهات الولاية مع الجهاز التنفيذي لاستكمال حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تم حصرها خلال الفترة الماضية والإزالة الفورية لأية تعديات جديدة، والتعامل بكل حسم مع المتعدين على أراضي الدولة.