الاحتفال بأعياد الطفولة بقصر ثقافة الإسماعيلية

يواصل فرع ثقافة الإسماعيلية الاحتفال بأعياد الطفولة، حيث نظم قصر ثقافة الإسماعيلية احتفالية تضمنت عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية أطفال، إلى جانب عقد محاضرة بعنوان "المشاكل التى تواجه الطفل" حاضرتها رحاب أحمد، تناولت مشاكل التعليم، المشاكل الاجتماعية وغيرها من المشاكل التى يمكن أن تواجه الطفل مع إيجاد الحلول المناسبة لكل مشكلة، بالإضافة إلى الاستماع للمواهب، كما قام القصر بعرض مسرح عرائس للأطفال للتوعية بحقوق وواجبات الطفل أداء صوتى الفنان محمود نوح.



أعد بيت ثقافة طفل القطرة شرق محاضرة بعنوان "حقوق الطفل فى المواثيق الدولية" للدكتورة سالى الشربينى بمدرسة القنطرة شرق، وتحدثت عن أهم حقوق الطفل في المواثيق الدولية وأهم واجباته، بينما ناقشت مكتبة القصاصين كتاب "أبناؤنا وصحتهم النفسية" ناقشته أمينة المكتبة، تضمن الكتاب معنى الصحة النفسية للطفل، ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للطفل، ومبادئ الصحة النفسية.