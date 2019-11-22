قافلة طبية تكشف على 320 حالة فى المنيا ضمن مبادرة "أنت عظيمة"

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة المنيا، قافلة طبية ضمت العديد من التخصصات بمجلس قروي نزلة أسمنت بمركز أبوقرقاص، ضمن فعاليات مبادرة "أنت عظيمة"، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة لشعب عظيم"، وتحت رعاية النائب علاء السبيعى، أمين الحزب بالمحافظة.



وتمكنت القافلة الطبية من توقيع الكشف الطبي على 320 حالة، وتم توزيع الأدوية بأسعار مخفضة وبعضها بالمجان، وذلك بمساهمة من أمين المركز، وبحضور بعض أعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة بالمحافظة، والأمناء المرشحين لتولي أمانة المرأة بالمركز، وأمانة العلاقات العامة، وأمانة التنظيم، وغيرها من الأمانات.



وأكد إيهاب حمزة، أمين الحزب بالمركز، أن هذه المبادرات تأتى في إطار توجيهات الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، وفى إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتوجيهات الأمانة العامة في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى رفع المعاناة وتخفيف الأعباء.