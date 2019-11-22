نور عريضة تحتفل بيوم الاستقلال اللبنانى (صور)

شاركت مدونة الموضة اللبنانية نور عريضة، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "عريضة" في الصورة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان، معلقة عليها بقولها: "يوم الاستقلال.. عقبال الاستقلال الحقيقى"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها، متمنين الاستقلال والسلام للدولة والشعب اللبناني.



وكانت مدونة الموضة اللبنانية نور عريضة، قد دخلت المستشفى خلال الأيام الماضية، وطمأنت متابعيها بصورة لها من داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة: "اعرفت انو طلع خبر عن صحتي اليوم على مراكز التواصل الاجتماعي... قرأت رسائلكم وشفت صوركم.. الحمدلله كل شى تمام. عملت عمليّة اليوم والحمدلله مرقت على خير".