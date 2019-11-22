قافلة "مستقبل وطن" الطبية تكشف على 120 طالبًا فى المنوفية

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة المنوفية، قافلة طبية للكشف الطبي على طلاب مدرسة شعشاع الإعدادية بمركز أشمون، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة لشعب عظيم"، وتحت رعاية النائب سامر التلاوى، أمين الحزب بالمحافظة.



وقامت أمانة الحزب بمحافظة المنوفية، بتوقيع الكشف الطبي على عدد 120 طالبًا وطالبة ممن لديهم إصابات مزمنة وعارضة، ويأتي ذلك في إطار حرص الحزب على الوجود الدائم بين أطياف الشعب المختلفة.



يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين، وأيضا تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لشعب عظيم.