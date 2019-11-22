فيفي عبده تودع شقيقتها الكبرى وإلهام شاهين أبرز الحضور

ودعت الفنانة فيفي عبده، شقيقتها "سعاد" إلى مثواها الأخير، والتي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان، استمر لمدة شهرين.



أقيمت صلاة الجنازة على الراحلة في مسجد السيدة نفيسة، بتواجد عدد من المقربين لفيفي وأسرتها، بمشاركة الفنانة إلهام شاهين.



الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يُقام العزاء في المقابر فقط بناءً على وصية شقيقة فيفي قبل وفاتها.



وكانت الفنانة فيفي عبده أعلنت عن وفاة شقيقتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون أختي في ذمة الله، الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها".



وفي وقت سابق أعلنت فيفى عبده انقطاعها عن مواقع التواصل الاجتماعي إثر دخول شقيقتها الراحلة العناية المركزة.