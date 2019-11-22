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كراهية الإسلام.. أسترالي يعتدي بقسوة على محجبة حامل في سيدني (فيديو)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:38 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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تداول رواد موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء رجل على امرأة محجبة بقسوة أثناء جلوسه في مقهى بمدينة سيدني الأسترالية، واعتبرت مؤسسة إسلامية أسترالية الحادث ضمن "كراهية الإسلام".

وأظهر الفيديو، رجلا بالغ من العمر 43 عامًا يقترب من طاولة حيث كانت تجلس 3 نساء يرتدين الحجاب في المقهى، وهو ينقض على الطاولة لمهاجمة المرأة البالغة 31 عامًا، والتي أفادت الشرطة بأنها حامل في أسبوعها الـ38، وبعدما لكمها مرات عدة، سقطت المرأة أرضًا وداس عليها، قبل أن يبعده أشخاص في المكان.

وأفادت الشرطة الأسترالية، بأنه تم توجيه تهمة إليه بتنفيذ "هجوم تسبب بأذى جسدي فعلي ومشاجرة" لمرأة حامل، ولكن السيدة الحامل رفضت التعليق على دوافع المهاجم، واستنتج الباحثون أن 96 بالمائة من أصل 113 امرأة ضحية تم تسجيل تعرضهنّ للترهيب الجسدي والمضايقة، كنّ يرتدينَ الحجاب.

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