مستشفى جامعة القاهرة "مرتعًا" للقطط والكلاب الضالة

تشهد مستشفى الطلبة، بجامعة القاهرة، بالجيزة، حالة من الإهمال تسببت في استياء المرضى، بعد أن أصبحت مرتعا للكلاب والقطط، التي تصل أحيانًا لغرف المرضى.



وقالت إحدى العاملات، رفضت ذكر اسمها، إن هناك قطة هاجمت مريضة في غرفة العناية المركزة، الأمر الذي تسبب في إزعاج أهلها، الذين طالبوا بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا التجاوز.



وتابعت: هناك كلاب وقطط ترتع في فناء المستشفى، إلا أنه نادرًا ما تتسلل إلى الطرقات بالداخل، وإن حدث يتم مهاجمتها حتى نتمكن من خروجها تمامًا.



وعلى رغم من المميزات التي تقدمها المستشفى لطلاب الجامعة، إلا أن وجود الحيوانات جعل البعض ينفر منا، وقالت فاطمة محمد، طالبة، إن أول ما يبحث عنه المرضى هي الراحة والنظافة، وكلاهما أصبح يفتقده المكان في الأونة الأخيرة، وجعل البعض يعزف عن التوجه له.



وأضاف علاء هشام، طالب، أن مستشفى الطلبة يقدم كافة الخدمات مجانًا لطلاب الجامعة، بالإضافة للعمليات الجراحية والتجميلية، مؤكدًا وجود بعض الحيوانات الضالة فيه، وأنه يمكن التغلب علي المشكلة، خاصة أن المستشفى مكان مفتوح.

