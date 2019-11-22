القوات العراقية تستخدم الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين

أطلقت القوات العراقية، قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين، والذخيرة الحية لتفريقهم في بغداد.



وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، احتجاجا على ما يقولون إنه فساد واسع النطاق، ونقص في فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بالرغم من ثروة البلاد النفطية.



وقال المتظاهرون، إن الجهود الأخيرة التي بذلها مجلس النواب لإقرار مشاريع قوانين الإصلاح لم تحقق مطالبهم.



يذكر أن مجلس النواب العراقي اجتمع قبل يومين وصوت على مشروع قانون لإلغاء الامتيازات المالية للمسئولين، وأجرى مناقشة مبدئية لمشروع قانون إصلاح النظام الانتخابي الذي طال انتظاره، لكنها خطوات لا ترضي المحتجين.