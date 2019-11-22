أهم توصيات مؤتمر أدب الطفل بدار الكتب والوثائق

اختتم المؤتمر السنوي الرابع لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة هشام عزمي، فعالياته التي جاءت تحت عنوان "أدب الطفل بإفريقيا"، خلال يومي 20 و21 نوفمبر بقاعة على مبارك.



وأعلن أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية وأمين عام المؤتمر توصيات كالتالي:



- إطلاق كتاب الأطفال في مصر لمبادرة "من القلب.. رسائل مصرية" موجة إلى الطفل الإفريقي من غير المتحدثون باللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقد ورشات عمل تجمع أدباء الأطفال في مصر مع الأدباء الأفارقة المقيمين في القاهرة تستهدف إنتاج أعمال أدبية تنصهر فيها الثقافات الأفريقية المحلية لتشكل ملامح هوية أفريقية مشتركة.



تتولى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية مهام التنسيق بين كل من المركز القومي للترجمة والهيئة المصرية العامة للكتاب بشأن تبنى الأول مشروع يعنى بترجمة بعض الحكايات الشعبية المتضمنة في قصص الأطفال المنشورة بإحدى اللغات غير الإنجليزية والفرنسية إلى اللغة العربية ونشرها بسلسلة الأدب العالمي.



يتولى مركز توثيق وبحوث أدب الطفل تنظيم منتدى حول: الطفل الإفريقي، وإطلاق مشروع (جسر) تعقد من خلاله إقامة حلقات اتصال مع معلمي اللغة العربية لأطفال الجاليات الإفريقية بالقاهرة من غير الناطقين بها بغية تدريبهم على توظيف أدب الطفل في تعليم اللغة العربية للأطفال.



- دعوة كتاب الطفل العربي لنشر مقتطفات من أعمالهم الإبداعية على موقع African Storybook، ومعالجة بعض القضايا الدول الإفريقية غير العربية، وإجراء بحث حول تحديات الاستفادة القصوى من وسائل تقنيات الاتصال الحديثة في نشر أدب الطفل العربي للاتجاه نحو العالمية.



