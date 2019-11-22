الجمعة 22 نوفمبر 2019 الموافق 25 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أهم توصيات مؤتمر أدب الطفل بدار الكتب والوثائق

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:32 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
اختتم المؤتمر السنوي الرابع لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة هشام عزمي، فعالياته التي جاءت تحت عنوان "أدب الطفل بإفريقيا"، خلال يومي 20 و21 نوفمبر بقاعة على مبارك.

وأعلن أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية وأمين عام المؤتمر توصيات كالتالي:

- إطلاق كتاب الأطفال في مصر لمبادرة "من القلب.. رسائل مصرية" موجة إلى الطفل الإفريقي من غير المتحدثون باللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقد ورشات عمل تجمع أدباء الأطفال في مصر مع الأدباء الأفارقة المقيمين في القاهرة تستهدف إنتاج أعمال أدبية تنصهر فيها الثقافات الأفريقية المحلية لتشكل ملامح هوية أفريقية مشتركة.

تتولى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية مهام التنسيق بين كل من المركز القومي للترجمة والهيئة المصرية العامة للكتاب بشأن تبنى الأول مشروع يعنى بترجمة بعض الحكايات الشعبية المتضمنة في قصص الأطفال المنشورة بإحدى اللغات غير الإنجليزية والفرنسية إلى اللغة العربية ونشرها بسلسلة الأدب العالمي.

يتولى مركز توثيق وبحوث أدب الطفل تنظيم منتدى حول: الطفل الإفريقي، وإطلاق مشروع (جسر) تعقد من خلاله إقامة حلقات اتصال مع معلمي اللغة العربية لأطفال الجاليات الإفريقية بالقاهرة من غير الناطقين بها بغية تدريبهم على توظيف أدب الطفل في تعليم اللغة العربية للأطفال.

- دعوة كتاب الطفل العربي لنشر مقتطفات من أعمالهم الإبداعية على موقع African Storybook، ومعالجة بعض القضايا الدول الإفريقية غير العربية، وإجراء بحث حول تحديات الاستفادة القصوى من وسائل تقنيات الاتصال الحديثة في نشر أدب الطفل العربي للاتجاه نحو العالمية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

جدل حول "الإعلام".. بكري يكشف معلومات عن التعديل الوزاري

منذ يوم

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة خطفت منك التريند"

منذ حوالي 13 ساعة

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

منذ حوالي 3 ساعات

"التخطيط" تكشف الموعد النهائي للانتقال إلى العاصمة الإدارية

الصور

image description

بالصور.. نجوم الفن فى عرض الفيلم التونسى "بيك نعيش"

image description

جامعة أسيوط تؤكد أهمية مشاركة المؤسسات التعليمية في إعداد النش

image description

فحص ١٨٢٤ طفل بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية

image description

جولة مفاجئة لرئيس مركز ساحل سليم على قطاعات أسيوط الخدمية

image description

"الأوقاف" تكلف بفرش مسجد خاتم المرسلين بسخا في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

جدل حول "الإعلام".. بكري يكشف معلومات عن التعديل الوزاري

"الطالبة النينجا".. ضربت خاطفها وعادت لأسرتها

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة خطفت منك التريند"

أيام زمان

اقتربت من الموت في إحداها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

قصة مقال أدى لاتهام فيروز بخيانة زوجها.. «لم تنكر علاقتها بأنسى»

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة شاهين لحمدي أحمد

ads

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

الصحة

عقار جديد يخفف آلام الصداع النصفي

أسباب آلام الظهر المستمر

دراسة: التهاب المفاصل يصيبك بأمراض خطيرة

مضغ "اللبان" بعد الطعام يمنع تسوس الأسنان

الرئيس نيوز

لأول مرة في دولة عربية .. "التربية الجنسية" في المدارس

المالية: مد مظلة الإفراج بنظام «المسار الأخضر» للشركات الصغيرة والمتوسطة

لسبب مفاجئ.. صحف بريطانية: ليفربول يفقد صلاح بداية الموسم المقبل

فضيحة جنسية لسفير قطري.. فشل مع الأم فحاول مع ابنتها

منوعات

موعد النهائي الأوليمبي بين مصر وكوت ديفوار

بعد أزمته الأخيرة.. انخفاض كبير بقيمة جاريث بيل التسويقية

نصائح لعدم تأثير الهاتف على نومك سلبيًا

احذر.. ألعاب الأطفال بها مواد ضارة

كشكول

"الخشت": المجلة الدولية لجامعة القاهرة خطوة نحو العالمية

تعرف على تكليفات الأخصائي الاجتماعي بـ"الأقصر الأزهرية"

الوكيل الثقافي لـ"الأقصر الأزهرية": أولويتنا الابتعاد عن الجدل السياسي

الأربعاء.. مؤتمر علمي لذوي الإعاقة البصرية بجامعة حلوان

إسلام سياسي

جولة داخل سجن يضم عناصر داعش في سوريا - فيديو

باحث سعودي يهاجم الإخوان بعد حربهم على المملكة

لنشر سماحة الإسلام.. الأوقاف تترجم خطبة " الشأن العام" لـ 18 لغة

شاب إخواني: تركيا لن تجدد الإقامات لعناصر الجماعة دون تقديم سبب فعلي

مقالات الرأي
ماجد حبته
طالبان أخطر من داعش.. طبعًا
د. محمد عفيفي
العروبة.. مفهوم ثقافى أم نظام إقليمى؟
مدحت بشاى
الحالة الدينية فى العناوين الصحفية
محمد أبو حامد
إذن.. ما التجديد الدينى الذى نريده؟
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات مؤتمر اليوم الواحد الأدبي بثقافة القليوبية

أهم توصيات مؤتمر أدب الطفل بدار الكتب والوثائق

القومي للترجمة يشارك في الدورة 44 لمعرض الكويت للكتاب

البرنامج الانتخابي لطه قرني المرشح لمنصب نقيب التشكيليين

صفحتنا ع الفيس بوك