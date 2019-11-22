موعد اطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"

ينطلق اليوم الجمعة، القمر الصناعي المصري للاتصالات (طيبة سات 1) إلى الفضاء من قاعدة بمدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية.



وقالت وزارة الاتصالات إن عملية إطلاق القمر المصريّ "طيبة 1" تأتي في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030؛ مؤكدة أن هذا التدشين يساهم في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي واستضافتها لوكالة الفضاء الأفريقية.



وأكدت أن اطلاق القمر سيُسهم في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسعة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة؛ من أجل دعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سعيا لسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.



