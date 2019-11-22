سفير برلين لدى أنقرة: اعتقال تركيا محامي السفارة "غير مفهوم"

قال السفير الألماني لدى تركيا مارتن إردمان، إن اعتقال السلطات التركية محام متعاقد مع السفارة يعد أمرا غير مفهوم، مشيرا إلى أنه يجب على أنقرة توضيح الاتهامات الموجهة للمحامي.



وأضاف إردمان- في بيان نقلته قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الجمعة- إن ألمانيا قد أثارت مرارا وتكرارا مسألة اعتقال محامي السفارة مع تركيا من أجل معرفة الاتهامات الموجهة إليه.



وكان مسئول ألماني قد أعلن، أمس الأول الأربعاء، أن السلطات التركية اعتقلت المحامي في منتصف شهر سبتمبر الماضي، وأفادت وسائل إعلام في برلين بأن السفارة الألمانية في تركيا قد تعاقدت مع هذا المحامي من أجل تقديم المستندات المتعلقة بالمواطنين الأتراك الذين تقدموا بطلب للجوء إلى ألمانيا.