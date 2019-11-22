موسكو تحذر من قدرة "داعش" على إعادة تنظيم صفوفه

قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، إن مسلحي تنظيم "داعش"، الفارين من أماكن الاحتجاز بسبب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، يمكنهم العمل على ترميم وتجديد القدرات القتالية لهذا التنظيم الإرهابي.



وأشار في تصريحات اليوم الجمعة، إلى ضرورة منع استئناف العمليات القتالية في المنطقة لمنع حدوث ذلك، وأكد أن بلاده ليس لديها بيانات دقيقة عن عدد الإرهابيين الفارين، ولكننا نتحدث عن عدة مئات من مسلحي "داعش" الإرهابي".



وأضاف: أن هذا الأمر يثير قلقًا بالغًا لدى روسيا، خصوصا فيما يتعلق بقدرة مسلحي "داعش" على إعادة ترميم القدرات القتالية لهذا التنظيم الإرهابي".



وأوضح أن كل هذا أصبح ممكنا بسبب حدة التوتر في غرب الفرات والوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي في سوريا وإثارة التناقضات العرقية والطائفية.



وتابع قائلا: "من أجل تحييد هذا التهديد ومنع استعادة قدرات "داعش"، من الضروري منع استئناف الأعمال القتالية في المنطقة والمساعدة على استعادة السيادة لسوريا ووحدة أراضيها"، مؤكدا أن هذا ما تهدف إليه المذكرة الروسية التركية الموقعة في 22 أكتوبر الماضي بين الرئيسين بوتين وأردوغان.