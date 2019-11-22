موسكو قلقة إزاء تصريحات لندن بشأن الحرب السيبرانية

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف عن قلق بلاده إزاء تصريحات بريطانيا، التي أشارت فيها إلى أنها في حالة حرب سيبرانية مع روسيا.



وقال سيرومولوتوف اليوم الجمعة، تعليقا على بيان رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية نيك كارتر، الذي أعلن فيه أن بلاده في حالة حرب سيبرانية مع روسيا: "إن هذا ليس أول بيان من هذا القبيل لرئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية، ويتعين النظر إليه في سياق حملة دعائية واسعة النطاق مناهضة لروسيا أطلقتها حكومة المملكة المتحدة".



وأضاف: "أن تصريحات الجنرال كارتر خطيرة للغاية وتروج لفكرة، مفادها أن السياسة التي تنتهجها روسيا يمكن أن تؤدي إلى مواجهة مسلحة مع بريطانيا".



يذكر أن المكتب الإعلامي بالسفارة الروسية في لندن، أعلن في وقت سابق أن السفارة بعثت مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية بشأن تصريحات رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية.