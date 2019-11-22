يمارسها منذ 45 عامًا.. عبدالرحمن أبوزهرة يكشف فوائد اليوجا
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:56 م
ريم محمودطباعة
أعلن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، أنه يمارس رياضة اليوجا منذ 45 عاما، كاشفا خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء"، عن أهمية هذه الرياضة، وترصد "الدستور" فوائد اليوجا.
- تجعل مَلَكة التفكير عالية.
- تساعد الفرد على أن يطرد المحيط الذي يعيش فيه ويدخل لقرارة نفسه.
- تساعد على النجاح فى الحياة العملية.
- تلعب دورا كبيرا في التخلّص من القلق والتوتّر.
- تزيد من الشّعور بالاسترخاء؛ لأنها تُعلِّم الإنسان كيفيّة التأمّل.
- تزيد من مرونة الجسم، بما فيها الظّهر والأكتاف.
- تُخفّف من آلام الظّهر بشكل كبير.
- أثبتت دّراسات علميّة حديثة، أنّ اليوجا تُقلِّل الإصابة بالاكتئاب.
- تُساعد على النّوم بشكل أفضل؛ وتُحسِّن المزاج.
- تجديد طاقة الجسم وتمنح شّعورا بالانتعاش والحيويّة.
- تنشيط الدورة الدمويّة.
- تجعل مَلَكة التفكير عالية.
- تساعد الفرد على أن يطرد المحيط الذي يعيش فيه ويدخل لقرارة نفسه.
- تساعد على النجاح فى الحياة العملية.
- تلعب دورا كبيرا في التخلّص من القلق والتوتّر.
- تزيد من الشّعور بالاسترخاء؛ لأنها تُعلِّم الإنسان كيفيّة التأمّل.
- تزيد من مرونة الجسم، بما فيها الظّهر والأكتاف.
- تُخفّف من آلام الظّهر بشكل كبير.
- أثبتت دّراسات علميّة حديثة، أنّ اليوجا تُقلِّل الإصابة بالاكتئاب.
- تُساعد على النّوم بشكل أفضل؛ وتُحسِّن المزاج.
- تجديد طاقة الجسم وتمنح شّعورا بالانتعاش والحيويّة.
- تنشيط الدورة الدمويّة.