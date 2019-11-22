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تقارير ومتابعات

يمارسها منذ 45 عامًا.. عبدالرحمن أبوزهرة يكشف فوائد اليوجا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:56 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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أعلن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، أنه يمارس رياضة اليوجا منذ 45 عاما، كاشفا خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء"، عن أهمية هذه الرياضة، وترصد "الدستور" فوائد اليوجا.

- تجعل مَلَكة التفكير عالية.
- تساعد الفرد على أن يطرد المحيط الذي يعيش فيه ويدخل لقرارة نفسه.
- تساعد على النجاح فى الحياة العملية.
- تلعب دورا كبيرا في التخلّص من القلق والتوتّر.
- تزيد من الشّعور بالاسترخاء؛ لأنها تُعلِّم الإنسان كيفيّة التأمّل.
- تزيد من مرونة الجسم، بما فيها الظّهر والأكتاف.
- تُخفّف من آلام الظّهر بشكل كبير.
- أثبتت دّراسات علميّة حديثة، أنّ اليوجا تُقلِّل الإصابة بالاكتئاب.
- تُساعد على النّوم بشكل أفضل؛ وتُحسِّن المزاج.
- تجديد طاقة الجسم وتمنح شّعورا بالانتعاش والحيويّة.
- تنشيط الدورة الدمويّة.

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