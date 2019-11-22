تعزيز الإجراءات الأمنية باليابان استعدادًا لزيارة بابا الفاتيكان

عززت الشرطة اليابانية، اليوم الجمعة، إجراءاتها الأمنية استعدادًا لزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للبلاد والمقررة، غدًا السبت.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الجمعة، أن نحو عشرة آلاف من أفراد الشرطة على أهبة الاستعداد في العاصمة "طوكيو" ومدينتى "هيروشيما" و"ناجاساكي" من أجل تأمين زيارة بابا الفاتيكان، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يقوم البابا بعد غدٍ الأحد بزيارة المدينتين كما سيلتقى بالإمبراطور الياباني "ناروهيتو" يوم الإثنين المقبل.



وأضافت الشبكة أنه من المقرر أن يتم تعزيز الإجراءات الأمنية حول سفارة الفاتيكان الواقعة وسط العاصمة "طوكيو"، حيث سيقيم البابا فرانسيس.