"أوقاف أسيوط": قوافل دعوية مكبرة تجوب البداري جنوب

أطلقت مديرية الأوقاف بأسيوط قافلة دعوية مكبرة، بالتعاون مع الأزهر الشريف، تجوب مساجد إدارة أوقاف البداري جنوب؛ لأداء الخطبة الموحدة.



وقال الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن القوافل تأتي في إطار التعاون البناء بين الأزهر الشريف والأوقاف، وأن هذه القوافل الموحدة مساهمة دعوية قوية لبناء خطاب ديني جديد، يعبر عن جوهر الدين الإسلامي العظيم، وشريعته السمحة اليسيرة.



وأضاف قبيصي، أن المديرية ماضية في هذا الطريق المستنير في جميع قرى المحافظة، مؤكدا وقوفهم خلف الدولة الوطنية الحديثة، التي يبنيها ويحفظها جميع أبنائها، دون تفرقة بين أبناء الوطن.



وأوضح وكيل الوزارة إلى أن المديرية نجحت في توحيد القوافل الدعوية والدروس اليومية بجميع المساجد، حتى يتمكن الدعاة والأئمة من تصحيح المسار، وعلاج جميع القضايا الشائكة، واستجلاء الحقيقة الدينية، حتى يكون أبناؤنا وشبابنا على حقيقة من الأمر، ووعي شديد بمكارم الأخلاق، وسماحة دينهم.