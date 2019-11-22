"التربية قبل التعليم".. مٌعلم يربط حذاء طالب في الأقصر (صور)

أن تغرس روح المحبة، والسلام والطمأنينة في نفس إنسان، فإن ذلك لا يقل أهمية أن تعلمه درسًا، وحروف الأبجدية، وعلى هذا النهج سار المُعلم "عبدالعاطي محمد متولي" التابع لمدرسة التربية الفكرية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.



"متولي" لم يجد حرجًا، وهو المعلم الذي سوف يبلغ عامه الـ60 بعد عدة أشهر، أن ينحني ويربط حذاء طالب بالمدرسة، وكأنه بذلك أراد أن يعلم ممن سوف يأتون من بعده؛ أن تعليم الإنسانية لا يقل أهمية عن تعليم ما جاء من مواد تربوية في الكتب الدراسية.



فالتربية قبل التعليم، كان هو ميثاق عمله ورسالته في الحياة، والرحمة هو الغاية التي أراد الوصول إليها طوال مسيرته التعليمية.