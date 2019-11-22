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عالم

سلب ممتلكات وقمع.. كيف يقوض أردوغان معارضيه؟

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:41 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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ليس غريبًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغلال أي شيء لسحن المعارضة وقمع حرية الرأي والتعبير وهو ما حدث بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف عام 2016، ولكن ماذا يفعل مع المعارضة القوية أو من لهم نفوذ، فأردوغان بالطبع له طرق أخرى.

وكشفت مجلة "فورين بوليسي" عن آخر ما فعله أردوغان ضد أحد معارضيه، وهو رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو لمعاقبته على تركه حزب العدالة والتنمية الحاكم وبدء حزب جديد، ولكنه لا يعلم بأنه بهذه الخطوة يبعد الناخبين عنه، لأن الكثير من داعمي الحزب يدعمون داوود أوغلو.

وقالت المجلة "منذ أن أُجبر داود أوغلو على الاستقالة من منصبه في عام 2016، كان يقدم انتقادات حادة لحكم أردوغان الفردي الذي يهدد ديمقراطية تركيا، لكن خلال الأشهر القليلة الماضية، عارض داود أوغلو أردوغان بقوة أكبر، وبلغ ذروته بخططه العامة لتشكيل حزب معارض جديد، وهي خطوة قد تمثل ضربة قوية لأردوغان، الذي بادله الضربة بشئ قريب لقلبه وهو غلق جامعته "شهير إسطنبول".

وتابعت أنه خلال الشهر الجاري انحازت محكمة تركية في إسطنبول مع بنك "خلق" في نزاعه مع الجامعة التي أسسها داوود أوغلو عام 2008 لتلبية احتياجات المثقفين، حيث أقرض البنك الجامعة حوالي 70 مليون دولار، بضمان الحرم الجامعي الموجود في شرق اسطنبول والذي تبلغ قيمته الحقيقية 3 أضعاف ذلك.

وأضافت، أن النزاع على ملكية الأرض التي تعد جزء من الحرم الجامعي لسنوات، ولكن في شهر أكتوبر، أعلن البنك فجأة أنه جمد حسابات الجامعة؛ لأن الخلاف يعني أن الأرض لا قيمة لها كضامن.

وأشارت إلى أن توقيت قرار البنك الذي يتزامن مع انشقاق أوغلو عن الحزب الحاكم، يكشف أن أردوغان يستخدم بنك خلق من أجل الانتقام من كبار معارضيه.

وأوضحت أن جامعة شهير تعد آخر المؤسسات التعليمية التثقيفية التي يغلقها أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة والتي أجبرت 15 جامعة مماثلة على الغلق، من بينها واحدة في إسطنبول كانت من بين أفضل المؤسسات في البلاد، لأنها تأسست من قبل منظمات مرتبطة بحركة فتح الله جولن، والتي تتهمها الحكومة التركية بتدبير محاولة الانقلاب.

من ناحيته، قال عثمان سرت، مدير الأبحاث في معهد أنقرة وهو مستشار "أوغلو"، إن هذه الجامعة هي أقرب الأشياء لقلبه بعد وطنه وعائلته، وحاول كثيرًا إبعادها عن الخلافات السياسية، حتى أنه لم يحضر حفل التخرج العام الماضي.

وقالت الصحيفة إن طموحات داوود أوغلو السياسية ومؤسسات جامعية مثل "شهير" تهدد بتوسيع الانقسام داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم وبين الناخبين المحافظين في تركيا. وفقا للأرقام الرسمية، فقد حزب العدالة والتنمية 10% من أعضائه، أي ما يقرب من مليون ناخب، في العام الماضي.

وتابعت: أن أوغلو ليس المعارض القوي الوحيد، فهناك عبدالله جول الرئيس التركي الأسبق وعلى باباجان وزير المالية السابق، والذي يجذب شريحة كبيرة من الناخبين بسبب خبراته الاقتصادية الكبيرة وإيمانهم بقدرته على إخراج البلاد من كبوتها الحالية.

وأضافت، أن أوغلو لم يبدأ الحرب، ولكن أردوغان فعل بعد أن طالب أوغلو بإصلاحات داخلية في الحزب، وبعدها وجد رئيس الوزراء السابق نفسه مدرج على القائمة السوداء لوسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة.

وأشارت إلى أنه إذا استمرت استراتيجية أردوغان السياسية في معاقبة المعارضين الأقوياء له بهذا الشكل هو يقجم لهم خدمة ويزيد من قاعدتهم الشعبية، فما حدث مع جامعة شهير بلا شك سيزيد من شعبية أوغلو بشدة وتساعده في أي انتخابات مقبلة.

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