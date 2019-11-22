نانسي عجرم للشعب اللبناني: قوتنا دايمًا بوحدتنا

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ75 لعيد الاستقلال، وتهنئة الشعب اللبناني.



وقالت نانسي، في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الاستقلال الحقيقي ما بيتحقق إلا لما يكون انتماء كل شخص فينا لهل وطن فوق كل الاعتبارات والحسابات مع بعض قادرين نِرجع نعمِّر كل اللي انهدم، لبنان قوّتنا، وقوّتنا دايمًا بوحدتنا".



ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.