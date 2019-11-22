تفاصيل جلسات منتدى "استثمر فى إفريقيا" (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول انطلاق منتدى "استثمر في إفريقيا" والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة.



يحضر المنتدى عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء ومنظمات رجال الأعمال من مختلف الدول الإفريقية، إضافة إلى أنه يحضره نحو 2000 شخص من ممثلى شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين.



يهدف المؤتمر إلى تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية، كما أنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى أن جلسات المؤتمر ستتناول موضوعات البنية الأساسية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي في إفريقيا، وموضوعات ريادة الأعمال، وتمكين المرأة، والاستثمار في رأس المال البشري.