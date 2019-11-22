أستاذ اقتصاد: مصر تبذل جهدًا كبيرًا لتنمية البنية التحتية (فيديو)

وأوضح "يحيى"، أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا لتنمية البنية التحتية، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات مطروحة للتعاون الإقليمي، حيث أصبح هناك سهولة في دخول وخروج رؤوس الأموال في مصر بحرية كاملة ودون قيود.

قال الدكتور كريم يحيى، مدرس مساعد إدارة الأعمال كلية التجارة، إن عقد قمة العشرين وإفريقيا جاء في توقيت هام جدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلع القادة في القمة على نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة أن كل معدلات الاقتصاد المصري في تحسن.وأضاف "يحيى"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك انخفاض في معدلات البطالة والتضخم بنسبة لم تتحقق منذ سنوات، لافتًا إلى أن مصر تنظر إلى دول أفريقيا على أنهم شركاء التنمية، بالإضافة إلى تعاونها مع أكثر من 51 دولة أفريقية.