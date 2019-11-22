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محافظات

افتتاح أول وحدة قسطرة للقلب بـ5 ملايين جنيه في القليوبية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:32 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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أعلن مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها افتتاح أول وحدة قسطرة القلب، وتشغيل وحدتي جراحة القلب ورعاية الأطفال لخدمة أهالي محافظة القليوبية والمدن والمحافظات المجاورة، بهدف تقديم الخدمات والرعاية الطبية الفائقة للمرضى.

وقال الدكتور جمال حجاج، رئيس فرع التأمين الصحى بالقليوبية، إن الوحدة الجديدة جرى تشغيلها تجريبيا خلال الشهر الجاري لمدة 3 شهور، يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، مشيرا إلى أنه تقرر تخصيص 4 أخصائيين و2 نواب من الأطباء مع وجود أخصائي مسئول عن كل يوم دخول الحالات وتحضيرها ومتابعة ما بعد القسطرة.

ولفت إلى أن الوحدة بلغت تكلفتها 5 ملايين جنيه وستستقبل ما يزيد عن 1500 حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية في العام، مضيفا أنه تم تدريب طاقم من الأطباء والتمريض بقسم القلب والصدر بإشراف الدكتور أحمد حجاج، مدير المستشفى، على جهاز "وحدة قسطرة القلب" لتعظيم الاستفادة منها وتقديم خدمة جيدة لمرضى التأمين الصحي.

وأشار إلى أن جهاز قسطرة القلب الجديد مجهز للعلاج الهجيني، وهو المزج بين العلاج بالقسطرة القلبية (التداخلي) وجراحة القلب لتعظيم الفائدة المرجوة للمريض وتقليل المضاعفات والآثار الجانبية ومزود بتقنيات حديثة وبأحدث وسائل العمليات الجراحية وأجهزة التخدير الحديثة.

وأوضح حجاج أن قسطرة القلب تهدف إلى تشخيص أو علاج أمراض الأوعية الدموية التاجية، وهي الشرايين التي تزود الدم لعضلة القلب للقيام بوظيفته بشكل سليم وتخفيف آلام الصدر (الذبحة الصدرية) وتحسين أداء القلب وإنقاذ حياة المريض في حال وجود انسداد كبير يضر مساحة واسعة من عضلة القلب، والذي لا يمكن التغلب عليه عن طريق الوسائل العلاجية.

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