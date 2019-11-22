الأقصر تشن حملات لإزالة تعديات الباعة الجائلين (صور)

شنت سلطات محافظة الأقصر عددا من الحملات المكثفة لإزالة تعديات الباعة الجائلين على محيط المناطق الأثرية بمنطقة وسط مدينة الأقصر، وكذلك إزالة كافة الإشغالات الموجودة بمنطقة سوق شرق السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية، والحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين.



وأسفرت الحملات التي شارك بها اللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، اللواء أشرف منير مساعد مدير أمن الأقصر، والمقدم خالد الغول وكيل إدارة شرطة المرافق، والمهندس حاتم جابر سكرتير عام مدينة الأقصر، عن تحرير 35 محضر إشغال طريق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما تم إلزام الباعة الجائلين بالبايكات المخصصة لهم، وفتح الحارة المرورية المسماة بحارة البطيئ وتحقيق السيولة المرورية.



ورفع كافة تعديات الباعة الجائلين عن ساحة سيدي أبو الحجاج بالأقصر، وهذا للقضاء نهائيا على ظاهرة البائع المتجول بتلك المنطقة.



ومن جانبة أكد رئيس مدينة الأقصر أن من يحاول الدخول إلى الساحة من الباعة الجائلين سيتم التصدي بكل حسم لردع هؤلاء الباعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر.