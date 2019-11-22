"التنمية المحلية" تدرب 30 كادرا من 19 دولة أفريقية

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن ملامح برنامج التدريب المقرر تنفيذه خلال فترة انطلاق ورش تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة، لتدريب 30 كادر محلي من 19 دولة إفريقية، المقرر له، الأحد المقبل على مدار أسبوعين.



وأوضحت الوزارة، أن البرنامج التدريبي يركز على تطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية ومكافحة الفساد وعرض نماذج تطبيقية في مصر وأساليب التخطيط للتنمية الريفية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والمكانية لسكان الريف وتجارب التنمية الريفية بمصر، بالإضافة إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية والخرائط الاستثمارية وتحسين مناخ الاستثمار وتجارب التكتلات الصناعية وسلاسل القيمة ومراحل التخطيط المكاني وربط التخطيط الاجتماعي الاقتصادي بالتخطيط المكاني وخرائط الـ GPS للأولويات في مصر.



وأكد وزير التنمية المحلية، أن مصر لها دورًا رائدًا في بناء قدرات أبناء القارة الأفريقية خاصة القيادات الشابة وتأهيليهم وتبادل الخبرات معهم والاستفادة من التجارب الناجحة، موضحًا أن الدورة التدريبية هي بداية لسلسلة من الدورات التي تعتزم الوزارة تنفيذها لرفع قدرات العاملين في مجال المحليات في الدول الأفريقية ليكونوا قادة الغد ومستقبل التنمية الشاملة في بلادهم.