ورش عمل بـ"سقارة" لكوادر من 19 دولة إفريقية.. الأحد

تنظم وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، دورة تدريبية لعدد 30 من الكوادر من 19 دولة أفريقية، وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة، اعتبارا من الأحد المقبل، على مدار أسبوعين.



وأوضح وزير التنمية المحلية أن تنظيم الدورات التدريبية لأبناء القارة الإفريقية يأتي، تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الحكومات والمدن الإفريقية الذي نظمته الوزارة في شهر يونيو الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار إلى أن التدريب سيركز على عدد من الموضوعات الخاصة بالعمل المحلي وتطوير العمل بالمحليات وتخطيط المدن ودعم اللامركزية وإدارة موارد المحافظات والحوكمة والتخطيط المحلي ودعم الخطط الاستثمارية وتقليل الفجوات بين المدن والمناطق الريفية والحضرية، بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتجارب مصر في سد احتياجات التنمية، مثل "كهرباء الريف ووحدات الغاز العضوي ومزرعة الطاقة الشمسية ومفعل الضبعة".