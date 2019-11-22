اقتصادي: التحول الرقمي يوفر الوقت ويحفز الاستثمار (فيديو)

وأوضح "العمدة"، أنه لا يمكن إنكار أن التحول الرقمي للدولة بشكل تدريجي، واستخدام أحدث التكنولوجيا الممكنة في تسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية، وكلما اتجهنا أكثر للإجراءات التي تعتمد على التحول الرقمي نستطيع خلالها توفير الوقت والمجهود، وأيضًا تحفيز الاستثمار.

قال الدكتور كريم العمدة، الباحث في الشأن الاقتصادي، إن التعديلات المستمرة التي تقوم بها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة نحو تيسير الاستثمار وتشجيع التجارة وتسهيل الإجراءات على المستثمر من أجل توفير الوقت والجهد والتكاليف هي عمليات تقوم بشكل مستمر، للتخفيف على كاهل المستثمر وكاهل التجار والموردين، مما ينعكس على انخفاض أسعارها في الأسواق.وأضاف "العمدة"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الدولة المصرية دائمًا تبحث عن المصاعب التي تواجه المستثمرين، وتعمل على حلها ومواجهتها بشكل مستمر، لافتًا إلى أن القائمة البيضاء الشركات وهي تشمل أفضل الشركات التي تم دراستها من أجل نجاح وتشجيع المستثمرين.