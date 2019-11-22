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محافظات

قطع الكهرباء عن 7 أحياء في دسوق غدًا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:36 ص
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء خالد حسن مرسى، رئيس المركز والمدينة، فصل التيار الكهربائى عن 7 أحياء بمدينة دسوق، غدًا السبت، بالتنسيق مع شبكة الكهرباء.

وذكرت الوحدة المحلية، فى بيان لها، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن 7 أحياء بمدينة دسوق، وهى: "الكشلة، وشارع السينما، والسنترال القديم، ومنطقة المحكمة، وحى النجارين، وحى دحروج بالكامل، وطريق المستشفى العام"، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، ولمدة 4 ساعات، وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة، بالتزامن مع قرب حلول فصل الشتاء.

وأكد البيان، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم، مُطالبين كافة المواطنين بالأحياء المذكورة بالاستعداد لفصل التيار الكهربائي، لحين عودة التيار إلى طبيعته مرة أخرى.

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