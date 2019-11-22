وكالة الفضاء المصرية: "طيبة 1" يقدم خدمات الاتصالات بجودة فائقة

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الساعات المقبلة ستشهد إطلاق أول قمر صناعي مصري للاتصالات وهو "طيبة 1".



وأوضح "القوصى"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قمر "طيبة 1" سيقدم خدمات الاتصالات الهاتفية وخدمة الإنترنت لجميع المحافظات المصرية وبعض الدول العربية والأفريقية بجودة فائقة، لافتًا إلى أن شبكات الاتصالات الموجودة فى مصر حاليًا أما شبكات تعتمد على الكوابل، أو الأبراج التى تقل الشبكة من مكان لمكان آخر.



وأشار "القوصى"، إلى أن الجديد فى طيبة واحد، أنه سيعطي الخدمة عن طريق القمر الصناعي، ولا تحتاج إلى كابلات، مؤكدًا أن خدمات القمر الصناعي ستأتي عن طريق تركيب "طبق دش" مثل المستخدم في التلفزيونات.