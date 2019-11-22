الكشف الطبي على 2100 مواطن في دمياط

قالت محافظ دمياط إنه تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 2100 مواطن، خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي تم تنفيذها خلال الأسبوع المنقضي بالتعاون مع وزارة الصحة بقرية أبو سعادة الكبرى التابعة لمركز كفر سعد.



وأضافت المحافظ أن تلك القافلة التي جاءت ضمن سلسلة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأبنائها، وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.



وأشارت المحافظ في تصريحات لها اليوم الجمعة، إلى أنه تم أيضًا تحويل عدد 39 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وكذلك اتخاذ إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ثلاثة عشر حالة.