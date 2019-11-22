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عالم

العاهل الأردني يتسلم جائزة رجل الدولة الباحث لـ2019

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:32 ص
جريدة الدستور
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تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019، التي منحها له معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في نيويورك، تقديرا لسياسته وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والتسامح في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فقد سلم الجائزة للملك عبدالله، رئيس مجلس أمناء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، جيمس شرايبر، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة.

وخلال الحفل تم عرض فيديو يسلط الضوء على إنجازات العاهل الأردني، وسبب منحه الجائزة، ودوره في السعي لتحقيق السلام في المنطقة، وتعزيز الحوار والوئام بين الأديان.

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