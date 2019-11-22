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عالم

العراق: إطلاق قنابل الغاز على "متظاهري جسر الأحرار"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن المتظاهرين العراقيين، بدأوا التمركز عند جسر الأحرار في العاصمة بغداد.

وأطلقت الداخلية العراقية، قنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب العراقية باتجاه المتظاهرين عند جسر الأحرار في بغداد.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، احتجاجا على ما يقولون إنه فساد واسع النطاق، ونقص في فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بالرغم من ثروة البلاد النفطية.

وقال المتظاهرون، إن الجهود الأخيرة التي بذلها مجلس النواب لإقرار مشاريع قوانين الإصلاح لم تحقق مطالبهم.

يذكر أن مجلس النواب العراقي اجتمع قبل يومين وصوت على مشروع قانون لإلغاء الامتيازات المالية للمسئولين، وأجرى مناقشة مبدئية لمشروع قانون إصلاح النظام الانتخابي الذي طال انتظاره، لكنها خطوات لا ترضي المحتجين.

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