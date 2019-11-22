"علوم الإسكندرية" تقلد قيادات الأوقاف ميدالية الكلية لجهودهم الدعوية

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، محاضرة بكلية العلوم، ضمن سلسلة المحاضرات التي تم تنظيمها بالجامعة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وحاضر فيها الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة بأوقاف الإسكندرية.



وتحدث "نصار" عن النبي الكريم وكيف نحول أخلاقه إلى واقع نعيشه، مقتدين بهديه مستنين بسنته.



و أوضح "عبد البصير" أحوال العالم عامة، والعرب خاصة، قبل ميلاد النبي وكيف استأنفت الدنيا حياة جديدة بمولد رسول البشرية، وهذا ما يدعونا لنجدد حياتنا وفق قيم هذا الدين وأخلاقه وآدابه ودعوته لجمع الكلمة ونبذ الفرقة.



كما ناقش الأئمة بعض الأسئلة مع الحضور، واختتم الحفل بإهداء الكلية ميداليتها لقيادات الدعوة، وعلى رأسهم الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، لجهودهم الدعوية وتعاونهم البناء.