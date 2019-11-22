بائع بسبوسة متجول: "نفسى فى محل أمي تبقى مديرته"



على ترام محطة الإبراهيمية، وسط الإسكندرية، يقف مصطفى، بائع البسبوسة بأطباق بلاستيكية أعده في منزله، يلفت انتباه المارة بابتسامته البريئة،مداعب الجميع:"اتفضلي يا طنط، اتفضل يا عمو طبق البسبوسة او الهريسة بـ ١٠ جنيه".



مصطفى، يمارس عمله اليومي في بيع اطباق الحلوى، منذ أكثر منذ عامين، يقول للدستور": ما أتربحه تتسلمه أمي، نقسمه بين مصاريف دراستى، والالتزامات اليومية لعائلتي".



تحمل مصطفى مسؤولية عائلته المكونه من أمه وأخته بعد وفاه والده، يبدأ حياته العملية بعد انتهاء يومه الدراسي، تساعده والدنه في تحضير البسبوسه والهريسة بالمنزل، وينطلق فى رحلة البيع يومية تقرب

من ساعتين، يبدأها فى السادسة مساءا حتى الثامنة.



- اعتراض الأهل



لم يكن الأمر يسيرا بالنسبة لمصطفى، قابلته اعتراضات اهله، لكن اصراره على تحقيق ما يتمناه ومسانده أمه له كان أقوى قائلة:" ابني مش بيعمل حاجة غلط"، ما جعله يستمر.

- ردود الأفعال



" انت مصطفى، احنا جايين لك مخصوص، شوفنا صورتك على السوشيال ميديا"، كانت هذه اشهر تعليقات المارة له اثناء وقوفه لبيع أطباق الحلوى، ليواصلوا تشجيعه بإلتقاط صور له لنشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، ويعلق قائلا:" الحمد لله انا مبسوط بانتشار قصتي".

