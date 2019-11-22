الأرصاد: طقس مستقر على محافظات الجمهورية (فيديو)

وأشار "شاهين"، إلى أن الملاحة البحرية معتدلة سواء في البحرين الأحمر والمتوسط نتيجة هدوء الرياح على محافظات الجمهورية، إضافة إلى أن الشبورة المائية متوسطة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنه من المتوقع استقرار حالة الطقس خلال اليومين المقبلين على أغلب محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية وتتراوح ما بين 24 و25 درجة مئوية.وأضاف "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد، أما في عدد من محافظات جنوب الصعيد تصل درجات الحرارة إلى ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية، منوها إلى أنه خلال تلك الساعات ينصح بارتداء الملابس الشتوية.