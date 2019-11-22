موعد مباراة مصر وكوت ديفوار تحت 23 سنة

تختتم منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، اليوم الجمعة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى على ملعبي استاد القاهرة والسلام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



ومن المقرر أن يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره الغاني لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع بالبطولة، فى الرابعة عصرًا، فيما سيواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره كوت ديفوار على المركز الأول والثاني.



ويواجه المنتخب المصري الأولمبي نظيره الإيفواري في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة في اللقاء النهائي للبطولة المُقامة في مصر.



وأسند الكاف المباراة النهائية للحكم المالاجاشي اندوفيترا راكوتوجاونا، على أن يعاونه جيمس ايملي من سيشيل كمساعد أول، والأوغندي ديك اوكيلو كمساعد ثان، فيما يكون سليمان دجاما من جيبوتي حكماً رابعًا.



وتنقل قناتي بي ان سبورت HD10 وتايم سبورت (البث الأرضي) للمباراة النهائية، وكذا مباراة تحديد المركزين الثاني والثالث.