ضبط 10 حالات اشتباه فى حملة لتطهير المنطقة الأثرية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة مكبرة استهدفت تطهير المنطقة الأثرية لمنع مضايقات السائحين ورفع الباعة الجائلين ومخالفات الخيالة.



وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة عن تحرير مخالفات في مجال إدارة شرطة المرافق، حيث تم رفع 55 كرسي، و15 ترابيزة ثلاجتين، و15 أوتاد حديدية، و3 ستاند، و3 تروللي، و2 ميزان، و50 لوح خشب، خلاطة أسمنت بإجمالي 146 مخالفة.



وفي مجال جهود البحث الجنائي تمكنت القوات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث من ضبط 10 حالات اشتباه، وبائعين متجولين، وحالة تسول، وحالة مضايقة سائحين بإجمالي 14 مخالفة.



تم تقنين الإجراءات حيالهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



وتستمر الحملات على المنطقة الأثرية تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع، وتحقيقًا التواجد الشرطى الفعال.



ويشارك في الحملات إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حيث يتم رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات، والمقاهي المخالفة، والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.