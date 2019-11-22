سقوط 75 متهمًا من تجار المخدرات والأسلحة بالجيزة

واصلت مديرية أمن الجيزة مداهمة عددًا من البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة، ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 75 متهمًا من تجار المخدرات والأسلحة.



قاد الحملات اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، ونجحت في مجال قضايا المواد المخدرة في ضبط 58 متهًا، و5 قضايا تعاطي، و53 قضية اتجار، و2220 جرام حشيش، و708 قرص مخدر، و195 جرام هيروين، و850 جرام استروكس، و115 جرام بانجو، و180 جرام نبات الشادو، و80 جرام البودر.



وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تمكنت القوات برئاسة اللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس نائبا مدير الإدارة العامة للمباحث في ضبط 17 متهمًا، و17 قضية دفاع، و15 فرد خرطوش محلي، عيار 12 مم، و2 بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم و29 طلقة مختلفة الأعيرة.



تم تقنين الإجراءات حيال المتهمين وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.



وتواصل قوات أمن الجيزة حملاتها تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.